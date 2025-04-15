Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,64
Экономия при брони: -0,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
14,81
Экономия при брони: -0,73 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
238.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
369.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
375.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
378.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
378.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
379.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
379.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
380.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
381.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
386.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
386.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
387.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
387.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
387.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
387.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,60
Экономия при брони: -6,08 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
388.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
389.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн