Горчичник-пакет Козаки (Gorchichnik-paket Kozaki)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
121.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
126.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
127.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,40
Экономия при брони: -6,07 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
127.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
18,70
Экономия при брони: -6,17 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
129.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, просп. Берестейский, 24
129.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
129.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
130.1 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
130.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
130.5 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
13,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
131.4 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
131.7 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ" №10
Калина Медицинская Производственная Компания
12,82
Экономия при брони: -0,38 грн