Винница
О товаре
Цены
Канюля внутривенная с инъекционным портом Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Канюля внутривенная с инъекционным портом Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
195.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
195.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
196.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Г
196.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,00
Экономия при брони:
-0,80 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
199.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
199.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
199.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Павлычко Дмитрия, 4
202.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
9,10
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
203.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется через 7 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
203.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
203.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
204.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Краковская, 13
206.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
206.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
207.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
207.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
208.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
209.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Небесной Сотни, 24
222.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Млинов, ул. Ровенская, 2
248.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню