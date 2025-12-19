Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная с инъекционным портом Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Канюля внутривенная с инъекционным портом Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 18 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 15:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
84.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 18G (1,3 х 45 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Устиновка, ул. Мазуренко Алексея, 53
121.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
124.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Свитальского Николая, 15
159.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
171.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
262.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Болград, ул. Измаильская, 63-А
293.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
303.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Засулье, ул. Молодежная, 46-А
349.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
350.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
387.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
402.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
403.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
407.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню