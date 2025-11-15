Киев
Канюля внутривенная с инъекционным портом Алексфарм (Kanyulya vnutryvennaya s ynektsyonnym portom Aleksfarm)
Харьков
(адрес не указан)
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
412.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
413.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Корец, пл. Киевская, 11
647.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 32 мм) №1
Global Medikit
8,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 15
726.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 33 мм) №1
Global Medikit
9,10
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,30
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 57
800.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 20G (1,1 х 33 мм) №1
Global Medikit
8,60
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
824.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
