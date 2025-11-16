Киев
Инстилан (Ynstylan)
Инстилан (Ynstylan)
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1329,54
Экономия при брони:
-85,47 грн
1244,07
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1298,85
Экономия при брони:
-53,91 грн
1244,94
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1306,32
Экономия при брони:
-61,38 грн
1244,94
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1312,00
Экономия при брони:
-67,93 грн
1244,07
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1284,48
Экономия при брони:
-41,27 грн
1243,21
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1287,85
Экономия при брони:
-65,40 грн
1222,45
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1328,68
Экономия при брони:
-79,57 грн
1249,11
грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1295,94
Экономия при брони:
-53,67 грн
1242,27
грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1184,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1235,26
Экономия при брони:
-71,02 грн
1164,24
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1206,97
Экономия при брони:
-42,73 грн
1164,24
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
111.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1307,44
Экономия при брони:
-59,88 грн
1247,56
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1271,80
Экономия при брони:
-62,00 грн
1209,80
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 38
136.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1271,80
Экономия при брони:
-62,00 грн
1209,80
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
136.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1271,80
Экономия при брони:
-62,00 грн
1209,80
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
152.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1267,19
Экономия при брони:
-44,74 грн
1222,45
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Соборная, 20
165.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1271,80
Экономия при брони:
-62,00 грн
1209,80
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Волочиск, ул. Независимости, 15
168.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1213,72
Экономия при брони:
-49,48 грн
1164,24
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
176.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1211,97
Экономия при брони:
-47,73 грн
1164,24
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
185.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1219,61
Экономия при брони:
-79,74 грн
1139,87
грн
