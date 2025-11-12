Киев
Инстилан (Ynstylan)
Инстилан (Ynstylan)
Николаев
(адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1209,30
Экономия при брони:
-67,60 грн
1141,70
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 18/1
7.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1225,51
Экономия при брони:
-82,98 грн
1142,53
грн
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:30
Николаев, просп. Богоявленский, 26
4.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
98.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1236,74
Экономия при брони:
-78,74 грн
1158,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
107.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
108.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1221,00
Экономия при брони:
-78,10 грн
1142,90
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Средняя, 45
109.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1257,59
Экономия при брони:
-56,87 грн
1200,72
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
110.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1226,88
Экономия при брони:
-56,64 грн
1170,24
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1219,03
Экономия при брони:
-77,94 грн
1141,09
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 71-А
113.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
113.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1264,76
Экономия при брони:
-67,44 грн
1197,32
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/23-Н
123.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
123.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1206,06
Экономия при брони:
-62,97 грн
1143,09
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1228,52
Экономия при брони:
-83,89 грн
1144,63
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1234,66
Экономия при брони:
-92,76 грн
1141,90
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
