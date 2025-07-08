Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1158,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1192,74
Экономия при брони: -53,54 грн
1139,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1197,72
Экономия при брони: -55,36 грн
1142,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1231,30
Экономия при брони: -92,32 грн
1138,98 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони: -63,30 грн
1200,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1312,08
Экономия при брони: -54,70 грн
1257,38 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1325,53
Экономия при брони: -68,15 грн
1257,38 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони: -63,30 грн
1200,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1223,66
Экономия при брони: -82,14 грн
1141,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Владимира Великого, 51
3.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1252,34
Экономия при брони: -37,30 грн
1215,04 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони: -63,30 грн
1200,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,08
Экономия при брони: -37,84 грн
1164,24 грн
Подорожник
Львов, ул. Гринченко, 6-Б
4.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони: -63,30 грн
1200,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1312,22
Экономия при брони: -55,06 грн
1257,16 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1199,75
Экономия при брони: -35,51 грн
1164,24 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1278,47
Экономия при брони: -63,43 грн
1215,04 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1328,10 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
65.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1287,00 грн
Аптека копейка
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
113.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1237,70
Экономия при брони: -73,46 грн
1164,24 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
113.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1245,39
Экономия при брони: -81,15 грн
1164,24 грн