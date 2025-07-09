Киев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1421,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1282,60
Экономия при брони: -67,56 грн
1215,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1259,87
Экономия при брони: -44,83 грн
1215,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1260,97
Экономия при брони: -45,93 грн
1215,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1214,30
Экономия при брони: -50,06 грн
1164,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1287,58
Экономия при брони: -72,54 грн
1215,04 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1170,00
Экономия при брони: -46,80 грн
1123,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1345,02
Экономия при брони: -87,64 грн
1257,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1305,03
Экономия при брони: -47,65 грн
1257,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1291,59
Экономия при брони: -76,55 грн
1215,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1238,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1269,47
Экономия при брони: -54,43 грн
1215,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони: -63,30 грн
1200,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1299,38
Экономия при брони: -42,00 грн
1257,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1336,97
Экономия при брони: -79,59 грн
1257,38 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1235,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1331,82
Экономия при брони: -74,44 грн
1257,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1299,24
Экономия при брони: -84,20 грн
1215,04 грн