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Инстилан (Ynstylan)
Инстилан (Ynstylan)
Днепр
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Доступно в 15 аптеках в Днепр
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Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1209,07
Экономия при брони:
-68,94 грн
1140,13
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1225,05
Экономия при брони:
-79,82 грн
1145,23
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1200,04
Экономия при брони:
-52,78 грн
1147,26
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
Экономия при брони:
-105,50 грн
1158,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1226,09
Экономия при брони:
-69,52 грн
1156,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1201,54
Экономия при брони:
-60,33 грн
1141,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1147,40
Экономия при брони:
-47,20 грн
1100,20
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,81
Экономия при брони:
-44,81 грн
1158,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1215,44
Экономия при брони:
-68,13 грн
1147,31
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1168,63
Экономия при брони:
-68,43 грн
1100,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
8.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1220,18
Экономия при брони:
-67,91 грн
1152,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1228,87
Экономия при брони:
-83,70 грн
1145,17
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1214,74
Экономия при брони:
-71,67 грн
1143,07
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1238,60
Экономия при брони:
-80,60 грн
1158,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Батумская, 13
10.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1316,50
грн
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В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
26.4 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1214,28
Экономия при брони:
-68,03 грн
1146,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
26.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,35
Экономия при брони:
-56,10 грн
1146,25
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1190,75
Экономия при брони:
-52,04 грн
1138,71
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
33.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1157,09
Экономия при брони:
-56,99 грн
1100,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1231,39
Экономия при брони:
-81,13 грн
1150,26
грн
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