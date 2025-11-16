Киев
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1263,90
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 20
84.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1271,80
Экономия при брони:
-62,00 грн
1209,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1262,91
Экономия при брони:
-40,46 грн
1222,45
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
114.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1284,18
Экономия при брони:
-61,73 грн
1222,45
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1310,11
Экономия при брони:
-65,23 грн
1244,88
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1212,32
Экономия при брони:
-48,08 грн
1164,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1228,97
Экономия при брони:
-64,73 грн
1164,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1238,98
Экономия при брони:
-74,74 грн
1164,24
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.8 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1223,08
Экономия при брони:
-81,57 грн
1141,51
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1320,10
Экономия при брони:
-64,30 грн
1255,80
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
122.2 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1227,11
Экономия при брони:
-62,87 грн
1164,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 11
122.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1223,27
Экономия при брони:
-59,03 грн
1164,24
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 28
122.5 км
ИНСТИЛАН РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНТРАВЕЗИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ INSTYLAN раствор 0.16 % контейнер полимерный 50 мл №1
Юрия-Фарм
1202,00
грн
Забронировать
