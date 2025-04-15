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Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Львов
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
112.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
447.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
448.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
477.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,55
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,48
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Мукачево, ул. Лавковская, 1-К
180.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
875.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
875.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Магнолия
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
884.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
885.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
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