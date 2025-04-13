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Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Киев
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Доступно в 1 аптеках в Киев
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,55
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,48
грн
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В городах рядом
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
21.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
25.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
448.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Мукачево, ул. Лавковская, 1-К
605.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
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