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Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Харьков
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Доступно в 5 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Магнолия
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,55
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,48
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Белогородка, ул. Строительная, 19
429.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
434.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
839.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Мукачево, ул. Лавковская, 1-К
995.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
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