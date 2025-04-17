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Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Жгут для внутривенных манипуляций (Tourniquet for intravenous manipulations)
Чернигов
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 25 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,55
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,48
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
130.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
143.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
545.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
135,60
Экономия при брони:
-4,07 грн
131,53
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
387.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
388.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
397.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
398.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED одноразов. №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Лавковская, 1-К
699.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ APEXMED для взрослых №1
Apexmed International
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