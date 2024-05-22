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БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Киев (428008) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
66,90 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: (37)
65,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: (10)
70,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (2)
70,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
73,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (2)
62,20 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: (29)
62,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: (28)
67,80 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: (43)
62,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: (20)
73,00 грн
Лекафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: (44)
68,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: (24)
70,30 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: (40)
67,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
55,55
Экономия: -7,14 грн
48,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 37 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: (32)
55,72
Экономия: -7,52 грн
48,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (2)
66,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (1)
72,70 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
67,20 грн