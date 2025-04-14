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Арма-гель+ повязка гидрогелевая
Арма-гель+ повязка гидрогелевая
Одесса
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
430.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,20
Экономия при брони:
-3,67 грн
118,53
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,00
Экономия при брони:
-114,53 грн
380,47
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
433.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см/6 см х 10 см №3
Укртехмед
310,10
Экономия при брони:
-78,62 грн
231,48
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
435.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
90,50
Экономия при брони:
-2,72 грн
87,78
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
437.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Экономия при брони:
-111,17 грн
373,83
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
437.5 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см/3 см х 5 см №5
Укртехмед
344,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
138,30
Экономия при брони:
-40,57 грн
97,73
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
147,20
Экономия при брони:
-45,24 грн
101,96
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №3
Укртехмед
251,10
Экономия при брони:
-67,55 грн
183,55
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Экономия при брони:
-111,17 грн
373,83
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
438.9 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,80
Экономия при брони:
-114,94 грн
380,86
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
439.5 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,90
Экономия при брони:
-37,19 грн
85,71
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
132,80
Экономия при брони:
-38,92 грн
93,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
441.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
490,00
Экономия при брони:
-111,84 грн
378,16
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
441.7 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
112,60
Экономия при брони:
-34,08 грн
78,52
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
489,70
Экономия при брони:
-113,58 грн
376,12
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
442.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
70,00
Экономия при брони:
-1,40 грн
68,60
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
369,00
Экономия при брони:
-7,38 грн
361,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
443.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
480,00
Экономия при брони:
-104,23 грн
375,77
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
445.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
146,00
Экономия при брони:
-44,85 грн
101,15
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
490.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
254,00
Экономия при брони:
-7,62 грн
246,38
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
368,00
Экономия при брони:
-11,04 грн
356,96
грн
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Класна аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
569.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
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