Арма-гель+ повязка гидрогелевая
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
112,60
Экономия при брони: -34,08 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
489,70
Экономия при брони: -113,58 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,80
Экономия при брони: -114,94 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,90
Экономия при брони: -37,19 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
132,80
Экономия при брони: -38,92 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см/3 см х 5 см №5
Укртехмед
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Экономия при брони: -111,17 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
6.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
490,00
Экономия при брони: -111,84 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
146,00
Экономия при брони: -44,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
480,00
Экономия при брони: -104,23 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
138,30
Экономия при брони: -40,57 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
147,20
Экономия при брони: -45,24 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №3
Укртехмед
251,10
Экономия при брони: -67,55 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Экономия при брони: -111,17 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
70,00
Экономия при брони: -1,40 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
369,00
Экономия при брони: -7,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,00
Экономия при брони: -114,53 грн
Фармация
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
14.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см/6 см х 10 см №3
Укртехмед
310,10
Экономия при брони: -78,62 грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,20
Экономия при брони: -3,67 грн
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Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
254,00
Экономия при брони: -7,62 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см №3
Укртехмед
368,00
Экономия при брони: -11,04 грн
Класна аптека
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
406.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед