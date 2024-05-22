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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 6 см х 10 см с метилурацилом, №3 - Киев (735659) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
442,00
Экономия: -111,96 грн
330,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
443,50
Экономия: -112,39 грн
331,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
448,70
Экономия: -113,77 грн
334,93 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
302,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
309,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
305,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
394,30
Экономия: -11,83 грн
382,47 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
391,70
Экономия: -11,75 грн
379,95 грн
Фармсвит
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Закрыто Открывается в 10:00
Мена, ул. Героев АТО, 7
Всего: упаковка (1)
350,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом