Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри специальныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ 2 см х 6 см, №5 - Харьков (497717) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (8)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (8)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (8)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (7)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (4)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (9)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
71,99 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (9), 2 см х 6 см (3)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (9)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (10)
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (8), 2 см х 6 см (1)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (8)
66,00 грн