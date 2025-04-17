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Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Винница
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Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони:
-1,83 грн
59,17
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
55,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони:
-1,63 грн
52,87
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,41
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ желтый поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
56,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
63,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони:
-1,06 грн
51,94
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
201.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони:
-20,98 грн
50,72
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
202.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони:
-25,32 грн
57,08
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони:
-22,85 грн
55,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони:
-23,73 грн
53,57
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
63,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
259.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
63,00
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
260.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
265.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
284.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
61,00
грн
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