Киев
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -1,83 грн
59,17 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
55,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони: -1,63 грн
52,87 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,59 грн
51,41 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ желтый поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
56,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,06 грн
51,94 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
201.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони: -20,98 грн
50,72 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
202.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони: -25,32 грн
57,08 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони: -22,85 грн
55,25 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони: -23,73 грн
53,57 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
259.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
63,00 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
260.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
265.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
284.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -7,00 грн
61,00 грн
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