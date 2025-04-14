Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
В городах рядом
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
188.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ желтый поясок №1
Medtrue Enterprise
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
256.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
259.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
284.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
288.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн