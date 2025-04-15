Киев
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
160.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
56,40 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,59 грн
51,41 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони: -1,63 грн
52,87 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
63,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
224.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
254.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
284.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -1,83 грн
59,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Володарка, ул. Армейская, 4
426.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
466.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
55,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
467.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони: -25,32 грн
57,08 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
473.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони: -20,98 грн
50,72 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,06 грн
51,94 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони: -23,73 грн
53,57 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони: -22,85 грн
55,25 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
481.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ желтый поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
576.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
581.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
63,00 грн
Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
588.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
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