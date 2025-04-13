Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони: -20,98 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
6.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони: -25,32 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони: -23,73 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони: -22,85 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
111.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
138.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Авиценна
Открыто
Закроется через 33 мин
Слобода, ул. Пирогова, 3
166.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
171.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 33 мин
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
208.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -1,83 грн
Подорожник
Понинка, ул. Победы, 31
214.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
246.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони: -1,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
247.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 33 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,59 грн