Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
197.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
204.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
235.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
249.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
250.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
250.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн