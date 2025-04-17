Киев
О товаре
Цены
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони:
-23,73 грн
53,57
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони:
-25,32 грн
57,08
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони:
-20,98 грн
50,72
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони:
-22,85 грн
55,25
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони:
-1,06 грн
51,94
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
63,00
грн
Забронировать
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржица, ул. Центральная, 8
214.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
83,18
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
63,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
239.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
Забронировать
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
301.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
55,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
319.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони:
-1,83 грн
59,17
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
63,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони:
-1,63 грн
52,87
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,41
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
336.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
61,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
63,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню