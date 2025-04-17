Киев
Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Жгут для забора крови Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Экономия при брони: -23,73 грн
53,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Экономия при брони: -25,32 грн
57,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Экономия при брони: -20,98 грн
50,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Экономия при брони: -22,85 грн
55,25 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,06 грн
51,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржица, ул. Центральная, 8
214.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
83,18 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
63,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
239.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
301.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
55,00 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
319.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Экономия при брони: -1,83 грн
59,17 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
63,00 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Экономия при брони: -1,63 грн
52,87 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Экономия при брони: -1,59 грн
51,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
336.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Экономия при брони: -7,00 грн
61,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ГРАНУМ синий поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Экономия при брони: -7,00 грн
63,00 грн
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