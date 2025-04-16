Вкладыши лактационные Ово
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
242,55
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
235,63
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
233,26
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
232,73
Экономия при брони: -25,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
235,83
Экономия при брони: -28,77 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
233,31
Экономия при брони: -26,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
247,00
Экономия при брони: -7,89 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
235,65
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
229,74
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
236,23
Экономия при брони: -14,78 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
230,46
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
236,01
Экономия при брони: -14,26 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
240,72
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
236,79
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх
232,64
Экономия при брони: -11,57 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
ЛАКТАЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ "OVO" №30
Медхауз Свис Гмбх