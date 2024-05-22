К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Сумы, ул. Металлургов, 16 Всего: упаковка (1) 69,50 Экономия: -13,25 грн 56,25 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (1) 69,81 Экономия: -5,52 грн 64,29 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 6 Всего: упаковка (1) 67,80 Экономия: -8,22 грн 59,58 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 29 мин График работы Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2 Всего: упаковка (4) 72,62 Экономия: -10,56 грн 62,06 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Балта, ул. Любомирская, 187/3 Всего: упаковка (1) 77,99 Экономия: -21,74 грн 56,25 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хотин, ул. Олимпийская, 68-А Всего: упаковка (2) 80,50 Экономия: -24,25 грн 56,25 грн Забронировать

Подробнее Новгородка, ул. Криворожская, 37 Всего: упаковка (1) 106,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1 Всего: упаковка (2) 106,80 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А Всего: упаковка (1) 106,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А Всего: упаковка (5) 106,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б Всего: упаковка (1) 106,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Николаев, ул. Веселиновская, 10 Всего: упаковка (1) 70,00 грн