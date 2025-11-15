Киев
Катетер аспирационный Волес стерильный
Катетер аспирационный Волес стерильный
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
127.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,90
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,10
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
152.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,70
Экономия при брони:
-2,60 грн
8,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Центральная, 71
199.7 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
6,23
Экономия при брони:
-1,43 грн
4,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
257.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
8,80
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
310.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
7,69
Экономия при брони:
-0,26 грн
7,43
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
362.6 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,01
Экономия при брони:
-0,11 грн
7,90
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
390.0 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,55
Экономия при брони:
-0,59 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
394.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,61
Экономия при брони:
-0,46 грн
9,15
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
397.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
6,94
Экономия при брони:
-0,30 грн
6,64
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
516.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,80
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
409.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
