Харьков
О товаре
Цены
Катетер аспирационный Волес стерильный
Катетер аспирационный Волес стерильный
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
184.6 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,52
Экономия при брони:
-0,56 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
190.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,76
Экономия при брони:
-0,61 грн
9,15
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
197.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,04
Экономия при брони:
-0,59 грн
9,45
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
227.0 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
8,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
385.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
8,80
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
412.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
13,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
12,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
761.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,56
Экономия при брони:
-0,06 грн
8,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
917.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,80
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню