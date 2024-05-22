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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №50 - Харьков (393266) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
Всего: упаковка (1)
97,98
Экономия: -7,55 грн
90,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: (40)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: (9)
100,03
Экономия: -13,60 грн
86,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (5)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (1)
98,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
Всего: (17)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
Всего: упаковка (5)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: (22)
98,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (12)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: (36)
91,20
Экономия: -27,61 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (11)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн