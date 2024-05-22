К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7 Всего: упаковка (1) 97,98 Экономия: -7,55 грн 90,43 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10 Всего: (40) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 3-В Всего: (9) 100,03 Экономия: -13,60 грн 86,43 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-В Всего: упаковка (1) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6 Всего: упаковка (3) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18 Всего: упаковка (5) 160,50 Экономия: -62,24 грн 98,26 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Миропольская, 1 Всего: упаковка (1) 98,27 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Краковская, 13 Всего: упаковка (2) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 73 Всего: (17) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 32-Б Всего: упаковка (5) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А Всего: упаковка (1) 160,50 Экономия: -62,24 грн 98,26 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А Всего: (22) 98,27 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Окипной Раисы, 9 Всего: упаковка (12) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51 Всего: упаковка (3) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Рейгана Рональда, 19 Всего: упаковка (3) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется через 30 мин График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13 Всего: упаковка (2) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Лаврская, 8 Всего: (36) 91,20 Экономия: -27,61 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1 Всего: упаковка (11) 160,50 Экономия: -62,24 грн 98,26 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А Всего: упаковка (3) 89,90 Экономия: -26,31 грн 63,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Малая Шияновская, 1 Всего: упаковка (3) 160,50 Экономия: -62,24 грн 98,26 грн Забронировать