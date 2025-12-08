Киев
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Одесса
(адрес не указан)
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Очаков, ул. Спасская, 8
67.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
9,80
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Окны, ул. Центральная, 13
150.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,20
Экономия при брони:
-0,61 грн
9,59
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кодыма, ул. Соборная, 52
214.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,70
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,80
грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,84
Экономия при брони:
-0,45 грн
11,39
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
257.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,54
Экономия при брони:
-0,44 грн
12,10
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
340.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
9,80
грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
9,80
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
344.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,15
Экономия при брони:
-0,76 грн
11,39
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Агрономичное, ул. Центральная, 12
347.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
13,80
Экономия при брони:
-5,30 грн
8,50
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 111
347.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
9,80
грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
368.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 46
370.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,83
Экономия при брони:
-0,58 грн
10,25
грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
371.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,26
Экономия при брони:
-0,56 грн
10,70
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
371.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,27
Экономия при брони:
-0,57 грн
10,70
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
386.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
14,95
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
395.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 26G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
42,00
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
397.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
397.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-В
397.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
9,80
грн
