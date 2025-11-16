Киев
О товаре
Цены
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 21 аптеках в Львив
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
9,10
Экономия при брони:
-0,90 грн
8,20
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 8-А
120.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 26G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,90
Экономия при брони:
-1,60 грн
16,30
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
13,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
8,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 41-Б
140.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
18,70
Экономия при брони:
-1,70 грн
17,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Энергетическая, 3-А
153.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,50
Экономия при брони:
-0,80 грн
6,70
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
16,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Гвоздец, ул. Франко Ивана, 73
167.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 11/3
212.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
220.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,30
Экономия при брони:
-0,60 грн
6,70
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
220.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
220.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
19,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 101-А
224.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,30
Экономия при брони:
-0,60 грн
6,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
237.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
11,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
246.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,30
Экономия при брони:
-0,60 грн
6,70
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
268.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
284.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
284.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Агрономичное, ул. Центральная, 12
322.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
13,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
8,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
326.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню