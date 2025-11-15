Киев
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,03
Экономия при брони:
-0,64 грн
11,39
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
14,36
Экономия при брони:
-0,68 грн
13,68
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
16,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
7.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
18,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
17,90
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
9.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
9,19
Экономия при брони:
-0,43 грн
8,76
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
10.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,01
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Рогозовская, 6
10.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
16,63
грн
Забронировать
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 26G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
42,00
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
143.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,70
Экономия при брони:
-1,00 грн
6,70
грн
Забронировать
Авк фарм
Открыто
Закроется через 20 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
7,50
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,50
грн
Забронировать
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,50
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется через 20 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
157.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,22
Экономия при брони:
-0,83 грн
11,39
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
159.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
202.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется через 20 мин
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
