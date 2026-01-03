Киев
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Катетер внутривенный Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
13,76
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-В
9.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 26G стерильная №1
Ultra for Medical Products
9,81
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,31
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,48
Экономия при брони:
-0,78 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,18
Экономия при брони:
-0,48 грн
10,70
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 46
26.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
10,79
Экономия при брони:
-0,54 грн
10,25
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
26.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,32
Экономия при брони:
-0,62 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
67.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,04
Экономия при брони:
-0,65 грн
11,39
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
69.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
131.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,92
Экономия при брони:
-0,82 грн
12,10
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
199.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,19
Экономия при брони:
-0,80 грн
11,39
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
12,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
205.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
13,86
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
237.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
240.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
328.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 16G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
379.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 24G стерильная №1
Ultra for Medical Products
17,01
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 20G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
385.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 22G стерильная №1
Ultra for Medical Products
18,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
17,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
387.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРИВЕННЫЙ ULTRAFLON С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ 18G стерильная №1
Ultra for Medical Products
14,37
Экономия при брони:
-0,69 грн
13,68
грн
Забронировать
