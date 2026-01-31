Одесса
Катетер Фолея Волес двухходовой стерильный (Foley catheter Voles two-way sterile)
Катетер Фолея Волес двухходовой стерильный (Foley catheter Voles two-way sterile)
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
0.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
36,50
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Неждановой, 32
4.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
29,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
30,40
Экономия при брони:
-1,50 грн
28,90
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
5.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,00
грн
Забронировать
Аптека акс
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26
12.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Пивденное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
32.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
29,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
64.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
36,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 19-А
128.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
35,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 5
193.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 22 №1
Great Mountain Medical Instruments
38,02
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Помошная, ул. Победы, 66
202.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,50
Экономия при брони:
-1,60 грн
31,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
249.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,97
Экономия при брони:
-1,38 грн
31,59
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
253.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
253.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,34
Экономия при брони:
-1,75 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
253.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,88
Экономия при брони:
-2,14 грн
31,74
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
253.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
44,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
254.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
31,78
Экономия при брони:
-1,18 грн
30,60
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,97
Экономия при брони:
-1,23 грн
31,74
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
255.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,71
Экономия при брони:
-1,42 грн
31,29
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
255.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,37
Экономия при брони:
-1,78 грн
31,59
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
255.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
29,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
255.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,92
Экономия при брони:
-2,33 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
255.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
37,80
Экономия при брони:
-2,08 грн
35,72
грн
Забронировать
Показать еще
