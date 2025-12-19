Киев
О товаре
Цены
Катетер Фолея Волес двухходовой стерильный (Foley catheter Voles two-way sterile)
Катетер Фолея Волес двухходовой стерильный (Foley catheter Voles two-way sterile)
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 17 аптеках в Львив
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,90
Экономия при брони:
-1,31 грн
31,59
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Русская, 18
1.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,40
Экономия при брони:
-2,80 грн
29,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,29
Экономия при брони:
-2,30 грн
31,99
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,52
Экономия при брони:
-1,93 грн
31,59
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
35,15
Экономия при брони:
-2,02 грн
33,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,63
Экономия при брони:
-1,19 грн
31,44
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,40
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,32
Экономия при брони:
-1,73 грн
31,59
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,05
Экономия при брони:
-1,76 грн
32,29
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
37,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
40,99
Экономия при брони:
-2,04 грн
38,95
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,50
Экономия при брони:
-2,90 грн
30,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Королева Академика, 6
64.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
36,64
Экономия при брони:
-2,21 грн
34,43
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
64.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
29,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
72.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,75
Экономия при брони:
-2,01 грн
31,74
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, пл. Рынок, 22
79.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
35,68
Экономия при брони:
-2,40 грн
33,28
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,60
Экономия при брони:
-2,01 грн
31,59
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 17:00
Тернополь, ул. Волынская, 40
115.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,50
Экономия при брони:
-3,00 грн
30,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
119.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,36
Экономия при брони:
-1,77 грн
31,59
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,73
Экономия при брони:
-1,85 грн
32,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,86
Экономия при брони:
-1,27 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Купчинского, 1
121.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
45,90
Экономия при брони:
-8,20 грн
37,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 9
124.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВОЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,78
Экономия при брони:
-1,50 грн
33,28
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню