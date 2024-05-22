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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (348078) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (20)
15,55
Экономия: -2,55 грн
13,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
Всего: упаковка (1)
14,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (17)
15,10
Экономия: -1,43 грн
13,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -1,01 грн
12,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (6)
15,88
Экономия: -1,70 грн
14,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: упаковка (19)
13,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (5)
13,60 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (14)
13,67
Экономия: -0,07 грн
13,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (21)
13,41 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Гоща, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
13,63 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом