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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (348073) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (17)
7,44 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
9,40
Экономия: -2,17 грн
7,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (2)
6,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
7,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
6,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
8,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Всего: упаковка (6)
12,00
Экономия: -4,77 грн
7,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
8,65
Экономия: -1,62 грн
7,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Градижск, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
7,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (14)
7,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (12)
7,74
Экономия: -0,76 грн
6,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (2)
5,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
Всего: упаковка (7)
7,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
5,67 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (230)
8,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
7,81
Экономия: -0,74 грн
7,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
8,90
Экономия: -1,67 грн
7,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (24)
7,77
Экономия: -0,52 грн
7,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
6,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (19)
7,36 грн