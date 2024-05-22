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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (348073) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (2)
7,28
Экономия: -0,06 грн
7,22 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
8,44
Экономия: -1,21 грн
7,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
7,18 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (28)
8,22
Экономия: -0,02 грн
8,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (10)
7,22
Экономия: -0,05 грн
7,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (10)
7,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (3)
6,95 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
Всего: упаковка (4)
7,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: упаковка (4)
7,25
Экономия: -0,06 грн
7,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (1)
7,25
Экономия: -0,03 грн
7,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Андреевская, 29
Всего: упаковка (3)
7,29
Экономия: -0,11 грн
7,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 22 мин
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (27)
7,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (5)
6,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (3)
7,28
Экономия: -0,02 грн
7,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (1)
9,12
Экономия: -1,89 грн
7,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (13)
7,18
Экономия: -0,01 грн
7,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Всего: упаковка (6)
12,00
Экономия: -4,77 грн
7,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (14)
7,29
Экономия: -0,12 грн
7,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
7,81
Экономия: -0,74 грн
7,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
5,67 грн