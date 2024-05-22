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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (348073) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (19)
7,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
8,90
Экономия: -1,67 грн
7,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (24)
7,77
Экономия: -0,52 грн
7,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
6,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (23)
8,28
Экономия: -1,08 грн
7,20 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (230)
8,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
7,81
Экономия: -0,74 грн
7,07 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (3)
10,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
11,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
5,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (2)
5,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 49 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (14)
7,28
Экономия: -0,05 грн
7,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 49 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (3)
7,23
Экономия: -0,03 грн
7,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
Всего: упаковка (1)
8,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 49 мин
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (13)
7,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (1)
9,12
Экономия: -1,89 грн
7,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Всего: упаковка (6)
12,00
Экономия: -4,77 грн
7,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 49 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
8,65
Экономия: -1,62 грн
7,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (5)
6,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
Всего: упаковка (7)
7,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (27)
7,29
Экономия: -0,10 грн
7,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, бульв. Шевченко, 7/4
Всего: упаковка (1)
9,40
Экономия: -2,17 грн
7,23 грн