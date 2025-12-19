Киев
Катетер для отсасывания с вакуумным контролем

Одесса (адрес не указан)
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
561.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,10
Экономия при брони: -0,80 грн
13,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ровно, ул. Мицкевича, 30
563.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,00 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется через 38 мин
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
509.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
