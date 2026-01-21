Киев
Катетер для отсасывания с вакуумным контролем

Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
428.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,10
Экономия при брони: -0,80 грн
13,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ровно, ул. Мицкевича, 30
672.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 28 мин
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20-Б
932.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,00 грн
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
175.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Авк фарм
Открыто
Закроется через 58 мин
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
580.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ С ВАКУУМНЫМ КОНТРОЛЕМ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
