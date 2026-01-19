Киев
Катетер уретральный рентгеноконтрастный (Urethral radiopaque catheter)

Катетер уретральный рентгеноконтрастный (Urethral radiopaque catheter)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
368.5 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ ДВОЙНОЙ PIGTAIL KMP6F242 №1
Balton
1422,60 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
623.4 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ ДВОЙНОЙ PIGTAIL KMP6F242 №1
Balton
1422,60 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное