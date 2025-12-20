Киев
Катетер назогастральный для кормления

Катетер назогастральный для кормления

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
253.9 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
426.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
Экономия при брони: -0,10 грн
8,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
428.1 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони: -1,60 грн
16,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
443.4 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
443.8 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
18,22 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
617.3 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
672.8 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное