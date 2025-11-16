Киев
Катетер назогастральный для кормления

Катетер назогастральный для кормления

Львив (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 6 аптеках в Львив
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,70
Экономия при брони: -1,20 грн
13,50 грн
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
184.6 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
218.8 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони: -1,60 грн
16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
219.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
Экономия при брони: -0,10 грн
8,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
463.4 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
465.1 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 05:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
618.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное