Киев
О товаре
Цены
Катетер назогастральный для кормления
Катетер назогастральный для кормления
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 6 аптеках в Львив
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,70
Экономия при брони:
-1,20 грн
13,50
грн
Забронировать
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
184.6 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
218.8 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони:
-1,60 грн
16,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
219.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
8,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
463.4 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,42
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
465.1 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 05:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
618.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню