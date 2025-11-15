Киев
О товаре
Цены
Катетер назогастральный для кормления
Катетер назогастральный для кормления
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 3 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Телиги Елены, 14
5.8 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,42
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
251.3 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,52
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
276.9 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони:
-1,60 грн
16,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
276.9 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
8,20
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
466.2 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
466.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,70
Экономия при брони:
-1,20 грн
13,50
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
627.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню