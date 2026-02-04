Днепр
Катетер назогастральный для кормления
Катетер назогастральный для кормления
Днепр
(адрес не указан)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
203.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
393.2 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
398.1 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
399.7 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,24
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
596.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони:
-0,90 грн
17,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
597.3 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,90
Экономия при брони:
-0,90 грн
17,00
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
813.0 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,00
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
937.5 км
КАТЕТЕР НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ размер 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,00
грн
Забронировать
