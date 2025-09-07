Киев
О товаре
Цены
Иппликатор-массажер игольчатый Мирта (Needle massager applicator Mirta)
Иппликатор-массажер игольчатый Мирта (Needle massager applicator Mirta)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
ИППЛИКАТОР-МАССАЖЕР ИГОЛЬЧАТЫЙ "МИРТА" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
384,00
Экономия при брони:
-103,05 грн
280,95
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
390.9 км
ИППЛИКАТОР-МАССАЖЕР ИГОЛЬЧАТЫЙ "МИРТА" на ткани №1
Мандрыченко Сергей Витальевич
403,00
Экономия при брони:
-108,73 грн
294,27
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню