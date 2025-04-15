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Зеркало гинекологическое Волес

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Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
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Львов, ул. Городоцкая, 3
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
17,35 грн
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Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
17,35 грн
В городах рядом
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Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
16,83 грн
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Ровно, ул. Хасевича Нила, 1
180.9 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
17,35 грн
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Ровно, ул. Мицкевича, 30
181.3 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
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Ровно-медфарм
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Ровно, ул. Медицинская, 7
181.4 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ M №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
15,30 грн
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Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20
183.7 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
14,00 грн
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Ужгород, просп. Свободы, 7/26
184.8 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
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17,35 грн
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Черновцы, ул. Главная, 75
221.8 км
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Jiangsu Kangjin Medical Instrument
17,35 грн
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Черновцы, ул. Буковинская, 6-А
223.0 км
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17,35 грн
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Черновцы, ул. Небесной Сотни, 3-А
223.7 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
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17,35 грн
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Черновцы, просп. Независимости, 113
223.9 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
17,35 грн
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Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
225.2 км
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16,00 грн
Бажаемо здоровья
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Житомир, перек. Победы / Ольжича, 31/5
334.3 км
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12,34 грн
Фармация
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
467.2 км
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26,20
Экономия при брони: -8,25 грн
17,95 грн
Бажаемо здоровья
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Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
668.5 км
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13,50 грн
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Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
717.3 км
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14,80 грн
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Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
721.6 км
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17,80 грн
Аптека твоей родини
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Херсон, ул. Покрышева, 18
726.5 км
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12,34 грн
Аптеки украины
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Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
755.4 км
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